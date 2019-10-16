Правительство ЭР планирует принять пенсионную реформу до Рождества

В правительстве достигнуты принципиальные соглашения о пенсионной реформе, но есть еще много нерешенных вопросов, сказал министр социальных дел Танель Кийк, добавив, что если реформа будет принята в конце этого года, она может успешно заработать в 2021 году.
«Для успешного запуска системы в 2021 году /..../ необходимо провести различные инфотехнологические и правовые изменения. Цель - принять это в 2019 году, чтобы 2020 год был переходным периодом, в течение которого можно было провести подготовительные работы, чтобы во второй половине года у тех, кто хочет выйти из 2-й ступени, была возможность подавать заявления. В 2021 году начнут осуществляться эти выходы и появится возможность присоединиться [ко 2-й ступени - прим. ред.] для тех, кто ранее не присоединялся», - цитирует Кийка портал Rus.ERR.
Говоря о разовом повышении пенсий, которое было одним из ключевых предвыборных обещаний Центристской партии, когда вместо обещанных сто евро цифра оказалась намного скромнее, министр сказал, что, когда разрабатывается предвыборная платформа, еще не было известно, каким будет весенний экономический прогноз: тогда перспективы казались лучше, но новому правительству пришлось сократить расходы на 84 млн евро.