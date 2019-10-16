Правительство ЭР планирует принять пенсионную реформу до Рождества

«Для успешного запуска системы в 2021 году /..../ необходимо провести различные инфотехнологические и правовые изменения. Цель - принять это в 2019 году, чтобы 2020 год был переходным периодом, в течение которого можно было провести подготовительные работы, чтобы во второй половине года у тех, кто хочет выйти из 2-й ступени, была возможность подавать заявления. В 2021 году начнут осуществляться эти выходы и появится возможность присоединиться [ко 2-й ступени - прим. ред.] для тех, кто ранее не присоединялся», - цитирует Кийка портал Rus.ERR.