Гражданин Украины устроил дебош на пароме и был выслан из Эстонии

Во вторник полицейские получили вызов в Таллиннский порт на пассажирское судно, где гражданин Украины 1994 года рождения напал на другого человека. Охранная служба парома передала агрессивного украинца полицейским. В отделение полиции, куда дебошир был доставлен, он дал путаные показания в отношении своего пребывания в стране, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Чиновник службы надзора за границей и миграцией Пыхьяской префектуры признал его долгосрочную визу недействительной и составил предписание немедленно покинуть страну. Ему выдан запрет на въезд в Шенгенскую зону на пять лет.