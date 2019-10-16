Ср, 16.10.2019
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  • Гражданин Украины устроил дебош на пароме и был выслан из Эстонии

Гражданин Украины устроил дебош на пароме и был выслан из Эстонии

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Фото иллюстративное.

ФОТО: K

Эстонские власти выслали из страны украинца, который дебоширил в Таллиннском порту на пассажирском судне.

Во вторник полицейские получили вызов в Таллиннский порт на пассажирское судно, где гражданин Украины 1994 года рождения напал на другого человека. Охранная служба парома передала агрессивного украинца полицейским. В отделение полиции, куда дебошир был доставлен, он дал путаные показания в отношении своего пребывания в стране, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Чиновник службы надзора за границей и миграцией Пыхьяской префектуры признал его долгосрочную визу недействительной и составил предписание немедленно покинуть страну. Ему выдан запрет на въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

Сегодня он вылетел из Таллиннского аэропорта в Киев.

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