В Европе сняли документальный фильм о жизни детей из нарвского центра «Матвейка».

В Германии и Франции вышел документальный фильм, повествующий о жизни детей из нарвского центра «Матвейка». Главный герой фильма - Матвей, родители которого создали центр «Матвейка» в городе Нарва.

Матвей несколько лет назад стал танцевать на инвалидной коляске, тренируясь тогда еще на два города, в Санкт-Петербурге и Нарве, а сегодня в «Матвейке» уже целый танцующий коллектив, которыми руководят талантливые хореографы из Санкт-Петербурга - Юлия Чижикова и Вячеслав Осипов.

Совсем скоро, 28-го октября, коллектив поедет на Большой Кубок Inclusive Dance в Москву, а состоявшаяся 14-го октября премьера фильма очень удачно предваряет предстоящую важную поездку мотивируя и вдохновляя всех участников.

Фильм рассказывает о нескольких днях из жизни Матвея и «Матвейки», о подготовке ребят к международному конкурсу Inclusive Dance, который проходил в городе Сочи в мае. Немецкая съемочная группа провела с командой «Матвейки» две недели.