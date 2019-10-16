Между Россией и Грузией восстановлено сообщение

Приказ подразумевает частоту полетов до семи рейсов в неделю. При этом отзывается допуск на выполнение перевозок по маршрут Москва — Кутаиси у авиакомпании «Глобус».

Telegram-канал Tbilisi_life сообщает со ссылкой на представительство авиакомпании «Сибирь», что информации о запланированных рейсах нет.

Ранее в октябре глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что в июле-августе 2019 года страна потеряла 113 миллионов долларов из-за ввода временного запрета на полеты из России.