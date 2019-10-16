Андрей Макаревич - Rus.Postimees: сейчас в моде рэп, для нового поколения он актуальнее рока

- Как вы считаете, почему русский рок на сегодняшний день перестал быть актуальным? Ведь если посмотреть, за последние годы не возникло ни одной большой русской рок-группы.

- Потому что жизнь идет, все меняется. Меняются музыкальные вкусы. Появилось и выросло новое поколение, у которого свои приоритеты. Зато у них рэп актуален.

- Русский рок же всегда был в большей степени о текстах, нежели о музыке...

- Не согласен я с этим. Не надо вообще делить песни на музыку и тексты, чушь это собачья. Просто было это в моде, сейчас другое в моде. Хотя я не могу сказать, что какие-то команды потеряли свои позиции: лучшие группы их не потеряли, ну а худшие меня никогда особенно не интересовали.

- А вам не кажется, что сейчас возвращается ситуация 70-х, когда слово опять набирает вес, когда о тексте песен могут с удивлением сказать "ого, смело"?

- А вам сколько лет, вы так смело говорите о 70-х, вы их застали? Поверьте, ничего общего между сегодняшним днем и семидесятыми нет, хотя бы потому, что тогда никто не мог представить такую вещь, как интернет.

- Появление интернета как-то повлияло на вас в музыкальном плане?

- На меня - никак. Но это самый мощный сноситель заслонов и запретов, самый мощный распространитель информации.

- И дезинформации...

- И дезинформации тоже, да. Но если ты слышишь какую-то песню, тут сложно дезинформировать - она будет оценена по гамбургскому счету.

- Ровно десять лет назад вышел альбом-трибьют "Машине времени", на котором одну из ваших песен исполнил хип-хоп-коллектив "Каста". Вам после этого не поступало предложений о сотрудничестве от рэперов?

- Ну там сотрудничества никакого и не было, они взяли и исполнили...

- А больше никто не хотел из российских рэперов что-то совместно сделать?

- Нет-нет, кто-то еще просил какие-то строчки, какой-то припев, было что-то такое. Да я как-то такое не запоминаю.

- Вам это не интересно просто?

- Да, мне это не очень интересно.

- Вы, может быть, смотрели недавний фильм Yesterday? Там описана ситуация, когда человек просыпается в мире без Beatles...

- Смотрел, да.

- Вот если бы подобная ситуация развернулась вокруг "Машины времени", в сегодняшнем мире можно было бы прославиться, исполняя ваши хиты, как в первый раз?

- Я не люблю и не умею рассматривать ситуации, которые начинаются со слова "если". У меня так много реальных проблем, что я не трачу времени на эту ерунду.

- Ну а фильм-то одно сплошное "если".

- А он мне и не понравился. Очень неудачный актер найден. Идея смешная, да, но на целый фильм никак не тянет.