Прогноз: в ближайшие 12 лет появится первый ребенок, рожденный в космосе

Доктор Эгберт Эдельбрук, основатель и руководитель компании SpaceBorn United, пообещал, что роды в космосе станут реальностью в ближайшее время. Известно, что компания занимается разработкой миссий на орбиту. Эти миссии нацелены именно на беременных женщин. Пока о пребывании в космосе продолжительное время речи нет. Компанию интересуют сами роды (миссия на 24-36 часов). Доктор называет предположительный срок реализации проекта - 2031 год, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.
SpaceBorn United - это стартап, который исследует условия воспроизводства человека в космосе и специализируется на вспомогательных репродуктивных технологиях. Роды предполагается проводить на так называемой низкой орбите (высота до 2000 километров). Чтобы стать участницей программы, у женщины должен быть опыт двух безупречных родов и высокая природная устойчивость к радиации.
Доктор Эдельбрук заявляет: "Вы можете стимулировать родовую деятельность так, как это делают в клиниках ЭКО ежедневно. Планирование, конечно, является проблемой - трудно спланировать естественный процесс, подобный этому, особенно если что-то не так с погодой или есть задержка запуска. Мы никогда не могли бы работать только с одной беременной женщиной. У нас будет около 30 участниц, каждая из которых может в любой момент отказаться от участия в проекте".
Стоит отметить, что в 1997 году в NASA проводили эксперимент-наблюдение за беременными крысами, испытывавшими на себе эффект микрогравитации. Оказалось, во время родов количество схваток выросло почти в два раза по сравнению с обычным состоянием на Земле.