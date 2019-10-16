Прогноз: в ближайшие 12 лет появится первый ребенок, рожденный в космосе

SpaceBorn United - это стартап, который исследует условия воспроизводства человека в космосе и специализируется на вспомогательных репродуктивных технологиях. Роды предполагается проводить на так называемой низкой орбите (высота до 2000 километров). Чтобы стать участницей программы, у женщины должен быть опыт двух безупречных родов и высокая природная устойчивость к радиации.

Доктор Эдельбрук заявляет: "Вы можете стимулировать родовую деятельность так, как это делают в клиниках ЭКО ежедневно. Планирование, конечно, является проблемой - трудно спланировать естественный процесс, подобный этому, особенно если что-то не так с погодой или есть задержка запуска. Мы никогда не могли бы работать только с одной беременной женщиной. У нас будет около 30 участниц, каждая из которых может в любой момент отказаться от участия в проекте".