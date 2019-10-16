Стало известно, как долго Bolt будет предлагать услугу проката электросамокатов

«Какого-то определенного срока длительности проката самокатов Bolt не устанавливал — самокаты будут оставаться на улицах до тех пор, пока пользователи активно ездят на них и пока будут позволять погодные условия», - сообщила BNS пресс-секретарь предприятия Карин Казе. Вместе с тем, она добавила, что по снегу вряд ли кто-нибудь станет ездить на самокатах.

Фирма Citybee в среду объявила о закрытии своего первого сезона аренды самокатов. В следующем году литовская фирма намерена продолжить предложение своей услуги и в Эстонии. Аренду электросамокатов предприятие начало в Таллинне в конце июня.

В начале марта 2019 года сервис по заказу такси Taxify провел ребрендинг, изменил название на Bolt.

Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города Украины.

Компания Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная эстонским менеджером Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.