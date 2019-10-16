Ср, 16.10.2019
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Туск: ситуация с Брекзит должна проясниться через семь или восемь часов

Дональд Туск.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ситуация с Брекзит должна стать ясной примерно через семь-восемь часов.

"В принципе все станет ясным через семь-восемь часов", - приводят западные СМИ его слова, сказанные журналистам в среду.

По его словам, основные положения соглашения между ЕС и Великобританией уже готовы, и очень скоро могут быть обнародованы.

"Базовые принципы соглашения готовы, и теоретически завтра мы (ЕС - ИФ) можем принять это соглашение с Великобританией", - уточнил Туск.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что соглашение о выходе Британии из Европейского союза может быть достигнуто к позднему вечеру среды.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Брекзит c ЕС, премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

В среду телеканал Sky News передал со ссылкой на заявление британского министра по Brexit Стивена Баркли, что премьер Джонсон направит письмо в Брюссель с просьбой вновь отложить срок выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, если не сможет до 19 октября провести соглашение о Brexit через британский парламент.

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