Мужчина со взрывчаткой арестован: на его счету свыше 20 наказаний за проступки и два уголовных

Пыхьяский окружной прокурор Энели Лауритс сказала, подозреваемый ранее не попадал в поле интересов правоохранительных органов в связи с незаконным обращением со взрывчатыми веществами, но он уже наказывался в уголовном порядке.

«У него два действующих уголовных наказания, он наказывался за кражи, присвоение, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и применение физического насилия», – перечислила Лауритс.