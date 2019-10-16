Мужчина со взрывчаткой арестован: на его счету свыше 20 наказаний за проступки и два уголовных

В понедельник в Таллинне в Мустамяэ был задержан 28-летний мужчину с сумкой, в которой находилось взрывное устройство, в среду Харьюский уездный суд взял его под стражу по ходатайству прокуратуры, передает Postimees.
Пыхьяский окружной прокурор Энели Лауритс сказала, подозреваемый ранее не попадал в поле интересов правоохранительных органов в связи с незаконным обращением со взрывчатыми веществами, но он уже наказывался в уголовном порядке.
«У него два действующих уголовных наказания, он наказывался за кражи, присвоение, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и применение физического насилия», – перечислила Лауритс.
По словам Лауритс, у него свыше 20 действующих наказаний за проступки. "Речь идет о человеке, который своими поступками дал понять, что установленные в обществе правила ему не по душе, и на свободе он может продолжить нарушать закон", – сказала прокурор.