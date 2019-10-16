Европарламент отложил на месяц утверждение нового состава Еврокомиссии

Европейский парламент в среду отложил итоговое голосование по утверждению нового состава Европейской комиссии из-за задержки с кандидатурами еврокомиссаров, новый состав Еврокомиссии может приступить к работе только с 1 декабря, то есть на месяц позже.
Как сообщают СМИ, новая Еврокомиссия должна приступить к работе 1 ноября, для этого планировалось провести голосование по утверждению ее состава 23 октября. Однако по итогам комитетских слушаний с участием кандидатов евродепутаты отклонили трех потенциальных еврокомиссаров, от Франции, Румынии и Венгрии. Новые кандидатуры пока не внесены, слушания с ними не назначены.
"Спикер и лидеры политических фракций подвели итоги слушаний… Парламент готов проголосовать вовремя, чтобы позволить новой Еврокомиссии приступить к работе 1 декабря, и просит о быстром назначении новых трех кандидатов в еврокомиссары", - сообщил в своем аккаунте в Twitter пресс-секретарь Жауме Дуч Гийо.
Ранее сообщалось, что руководство Европарламента обсуждает вопрос переноса финального голосования по утверждению нового состава Еврокомиссии с 23 октября на более позднюю дату.
Перенос голосования означает, что работу действующей ЕК во главе с Жан-Клодом Юнкером придется временно продлить, но с техническими полномочиями, до утверждения нового состава.