МВД: правила работы в Эстонии для иностранцев могут упроститься

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства. В частности, поправки предлагают сделать более гибкими правила работы проживающих в Эстонии иностранцев, упростить их передвижение на местном рынке труда. Поправки могут позволить иностранцу в течение короткого времени работать у нескольких работодателей в одно и то же время, а также менять должность у одного и того же работодателя. Поправки в дальнейшем позволят иностранцам в течение срока действия вида на жительство переходить от одного работодателя к другому, не оформляя для этого новый вид на жительство.

Чтобы избежать злоупотреблений в применении новых правил, поправки вводят ряд мер. Например, работодатель, приглашающий иностранца на работу на короткое время, берет на себя ответственность за него. Если в силу обстоятельств такого работника-иностранца высылают из Эстонии, работодатель обязан оплатить расходы по высылке нанятого им работника.

Вторая поправка предлагает ввести возможность ходатайства о въездной визе с целью начать удаленную работу. Иностранцу могут предоставить визу для выполнения удаленной работы вне зависимости от места пребывания при условии, что местом его основной деятельности в Эстонии является выполнение удаленной работы расположенным за рубежом предприятию, работодателю или клиенту. Виза может быть как краткосрочной, так и длительного срока пользования.

Поправки также предлагают обеспечить временно находящимся в Эстонии иностранцам лучший доступ к публичным услугам. Для этого, иностранцам, имеющим право находиться в Эстонии более шести месяцев подряд, будет предоставлена возможность внести данные о своем проживании в регистр народонаселения Эстонии.

Регистрация места жительства предоставит иностранцу право бесплатно пользоваться общественным транспортом, устроить ребенка в детский сад или школу по месту жительства, зарегистрироваться у семейного врача в его списке и получать от него медицинскую помощь.