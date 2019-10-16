В Латвии проверят двигатели самолетов airBaltic после инцидентов в Швейцарии

Он отметил, что агентство усиленно следит за развитием ситуации связанной с проблемами двигателя Airbus A220, о которых сообщала швейцарская авиалиния Swiss.

В связи с этим Национальное управление США по безопасности транспорта начало расследование, чтобы установить причину отказа действия двигателей в самолетах Swiss.

В то же время агентство отмечает, что в отличие от самолетов авиакомпании Swiss у airBaltic двигатели другого типа. Агентство следит за событиями, связанными с эксплуатационной безопасностью этих двигателей. В настоящее время проводится усиленный мониторинг технического состояния двигателей самолетов, зарегистрированных в Латвии, сообщил Винцев.

Агентство предприняло план по предотвращению рисков авиакомпании airBaltic. План предусматривает, что авиакомпания будет проводить инспекции авиационных двигателей в соответствии с рекомендациями производителей двигателей и самолетов. Первые проверки всех лайнеров завершатся в ближайшие дни.

В то же установленные изменения в эксплуатации самолетов соответствуют рекомендациям производителя двигателей. Они предусматривают, что полеты будут проводиться на малых высотах или без использования максимальной мощности двигателей.