В Латвии проверят двигатели самолетов airBaltic после инцидентов в Швейцарии

В настоящее время и в Латвии будет проведен мониторинг двигателей самолетов Airbus A220. Об этом сообщает пресс-секретарь Латвийского агентства гражданской авиации Айвис Винцев, передает Rus.TVNET.
Он отметил, что агентство усиленно следит за развитием ситуации связанной с проблемами двигателя Airbus A220, о которых сообщала швейцарская авиалиния Swiss.
В связи с этим Национальное управление США по безопасности транспорта начало расследование, чтобы установить причину отказа действия двигателей в самолетах Swiss.
В то же время агентство отмечает, что в отличие от самолетов авиакомпании Swiss у airBaltic двигатели другого типа. Агентство следит за событиями, связанными с эксплуатационной безопасностью этих двигателей. В настоящее время проводится усиленный мониторинг технического состояния двигателей самолетов, зарегистрированных в Латвии, сообщил Винцев.
Агентство предприняло план по предотвращению рисков авиакомпании airBaltic. План предусматривает, что авиакомпания будет проводить инспекции авиационных двигателей в соответствии с рекомендациями производителей двигателей и самолетов. Первые проверки всех лайнеров завершатся в ближайшие дни.
В то же установленные изменения в эксплуатации самолетов соответствуют рекомендациям производителя двигателей. Они предусматривают, что полеты будут проводиться на малых высотах или без использования максимальной мощности двигателей.
Упомянутые ограничения установлены до тех пор, пока Национальное управление США по безопасности транспорта не закончит своё расследование и не выяснит истинные причины проблем с двигателем.