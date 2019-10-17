Бывшему баскетболисту сборной России дали шесть лет тюрьмы за миллионные хищения

«Признать Домани виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Путем частичного сложения назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – огласила решение судья Людмила Зиньковская.

Ранее прокурор попросил приговорить Домани к 3,5 года колонии общего режима.

По данным следствия, в 2014-2015 годах Домани, президент РФБ Юлия Аникеева и главный бухгалтер организации Михаил Кочарян присвоили себе 127 миллионов рублей, составив подложные документы. Федерация проводила фуршеты и другие мероприятия, которых фактически не было, а также закупала сувенирную продукцию и арендовала электронную технику для матчей по завышенным ценам у фирм, которые принадлежали руководителям или их родственникам.

В рамках дела о хищении у РФБ 44 миллионов рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 года колонии общего режима. Аникеева не пришла на оглашение приговора, скрылась от следствия, ее объявили в розыск. В сентябре 2019 года Симоновский суд Москвы удовлетворил иск РФБ к ее бывшему президенту и постановил взыскать с Аникеевой 42,8 миллиона рублей.