Российская четверка "Вашингтона" принесла трудную, но волевую победу над "Торонто"

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сумели внести весомый вклад в победу 4:3 "Вашингтона" над "Торонто". "Кленовые Листья" сумели вырваться вперед 2:0, один из голов на счету новичка НХЛ и "Торонто", Ильи Михеева, а к 25-й минуте на табло уже горели цифры 3:2 в пользу "Кэпиталс", причем вторую и третью шайбы "столичные" забросили за одну минуту. Автором третьей, победной шайбы стал Евгений Кузнецов, забросивший третий гол в сезоне. В четвертом голе "Вашингтона" ассистом отметился Александр Овечкин.

Ворота "Вашингтона" в этой игре защищал россиянин Илья Самсонов, отразивший 29 бросков из 32 и одержал третью победу в четырех играх.

Две передачи Александра Радулова не смогли помочь "Далласу" одолеть в гостях "Коламбус". "Звезды" проиграли в упорной борьбе 2:3. Также передача защитника "Филадельфии" Ивана Проворова не стала утешением для игрока и клуба: "Летчики" на равных боролись с "Эдмонтоном" (3:6) только первые 15 минут встречи, а затем позволили хозяевам довести счет до неприличных 6:1. В конце третьего периода "Флайерс" сумели провести две шайбы, ассистентом одной из них и стал Иван Проворов.

Результаты остальных встреч:

Питтсбург – Колорадо – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1)

Анахайм – Баффало – 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)