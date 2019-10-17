Юрген Лиги назвал дебаты о реформе налоговой системы бессмысленными: просто Ратас хочет больше денег

На этот раз представители правящей коалиции и оппозиции обсуждали бюджет на следующий год, который, по мнению, оппозиции очень слаб. Также обсуждалось, как в условиях ограниченных финансовых возможностей можно улучшить жизнь в Эстонии. Гости передачи не обошли вниманием и предложение о проведении дебатов о реформе налоговой системы уделили.

По мнению Юргена Лиги, Юри Ратас как будто призывает принять участие в дебатах, но конкретных предложений от него не поступает. «В общих чертах дебаты просто бессмысленная затея. В действительности Ратасу просто нужно больше денег. Проблема в том, что последние четыре года госбюджет находится в большом минусе», - упрекнул оппонентов бывший министр финансов.

По оценке Лиги, правительство стремится к созданию алчной налоговой базы. Также, по его мнению, в стране не видно движения в сторону климатического нейтралитета. Меняющийся характер рабочих процессов тоже оставлен без внимания властей, заявил политик.

«Это движение в неправильном направлении. Поэтому я могу сказать, что дебаты о реформе налоговой системы являются фальшью», - заявил Лиги и посоветовал отложить эту затею в долгий ящик.