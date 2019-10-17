Чт, 17.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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Профессиональный бокс потребовал еще одну страшную жертву

Патрик Дэй

ФОТО: Jon Durr / USA TODAY Sports

Американский боксер Патрик Дэй скончался после травм, полученных на ринге. 27-летний боксер находился в коме несколько дней после боя с соотечественником Чарльзом Конвеллом, сообщает Nv.ua.

Причиной смерти стала травма мозга, которую спортсмен получил после нокаута.

После поединка Дэя вынесли с ринга на носилках и доставили в больницу Northwestern Memorial, где он был прооперирован. Патрику Дэю было 27 лет.

Выступающие в первом среднем весе американцы Патрик Дэй и Чарльз Конвелл проводили поединок 12 октября. Их бой предшествовал встрече тяжеловесов Александра Усика и Чазза Уитерспуна. Конвелл нокаутировал Дэя, после чего последний был госпитализирован с черепно-мозговой травмы. Через четыре дня Дэй умер, не приходя в сознание.

Это вторая трагедия в мире бокса за последнее время. В июле после травмы, полученной во время поединка, скончался российский боксер Максим Дадашев.

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