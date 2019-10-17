Профессиональный бокс забрал еще одну жизнь

Причиной смерти стала травма мозга, которую спортсмен получил после нокаута.

После поединка Дэя вынесли с ринга на носилках и доставили в больницу Northwestern Memorial, где он был прооперирован. Патрику Дэю было 27 лет.

Выступающие в первом среднем весе американцы Патрик Дэй и Чарльз Конвелл проводили поединок 12 октября. Их бой предшествовал встрече тяжеловесов Александра Усика и Чазза Уитерспуна. Конвелл нокаутировал Дэя, после чего последний был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Через четыре дня Дэй умер, не приходя в сознание.