Профессиональный бокс забрал еще одну жизнь

Американский боксер Патрик Дэй скончался после травм, полученных на ринге. 27-летний боксер находился в коме несколько дней после боя с соотечественником Чарльзом Конвеллом, сообщает Nv.ua.
Причиной смерти стала травма мозга, которую спортсмен получил после нокаута.
После поединка Дэя вынесли с ринга на носилках и доставили в больницу Northwestern Memorial, где он был прооперирован. Патрику Дэю было 27 лет.
Выступающие в первом среднем весе американцы Патрик Дэй и Чарльз Конвелл проводили поединок 12 октября. Их бой предшествовал встрече тяжеловесов Александра Усика и Чазза Уитерспуна. Конвелл нокаутировал Дэя, после чего последний был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Через четыре дня Дэй умер, не приходя в сознание.
Это вторая трагедия в мире бокса за последнее время. В июле после травмы, полученной во время поединка, скончался российский боксер Максим Дадашев.