СМИ: радикалы в Барселоне вновь учинили беспорядки, на улицы города вышли более 20 тысяч человек

По его данным, сожжено не менее десятка автомобилей. Наиболее радикально настроенные участники акций протестов забрасывали полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.

Атаке подверглась группа журналистов канала TeleMadrid.

Кроме Барселоны, также поступают сообщения о беспорядках из другого города Каталонии - Жироны.

Ранее в среду с призывом к жителям Каталонии выйти на акции протеста выступила общественная организация "Комитеты защиты республики".

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Нынешний протест - уже третий на этой неделе. Прошлой ночью в Барселоне также произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Были задержаны более 200 человек.

На пятницу в Каталонии намечено проведение всеобщей забастовки, которая, как отмечают СМИ, также может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.

Глава правительства Каталонии призвал манифестантов к спокойствию

Председатель Женералитата (правительства Каталонии) Ким Торра в ночь на четверг обратился к жителям этого испанского автономного сообщества с настоятельным призывом прекратить бесчинства.

"Это должно быть незамедлительно прекращено, я призываю к спокойствию и выдержке", - приводит его слова испанский телерадиоканал РТВЕ.

"Нет никакого оправдания тому, чтобы жечь автомобили или совершать акты вандализма. Движение за независимость (Каталонии) никогда не было насильственным, таким оно и остается", - добавил он. "Я повторяю: выдержка, гражданственность и без насилия", - заключил Торра обращение, пожелав всем "Спокойной ночи".

Алькальдеса (градоначальница) Барселоны Ада Колау, выступая в ночь на четверг в эфире городского телеканала BTV, призвала участников акций протеста к политическому диалогу.

"Очевидно, мы должны продолжать общение политически. Также я прошу у государства (Испании) и у и.о. председателя правительства (Испании) проявить сочувствие к тем, кто был несправедливо приговорен", - сказала она.

При этом Колау подвергла критике главу Женералитата (правительства Каталонии) Кима Торру за то, что в кризисных условиях он не смог проявить лидерские качества.

"Женералитат должен ответственно относиться к своим призывам. Я прошу, чтобы правительство Каталонии проявило большее участие и большее лидерство в этой ситуации. Торра должен изыскивать пути для диалога и политического выхода", - отметила она, добавив, что в течение всей среды она не общалась с Торрой.

При этом Колау, так же, как и ранее Тора, призвала участников протестов к спокойствию. "Любой диалог будет к добру", - сказала она.

Полиция задержала не менее 20 человек в связи с причастностью к беспорядкам в Каталонии

Не менее 20 задержаний произвели в ходе акций протеста в ряде городов страны сотрудники полицейской службы Каталонии в среду вечером и в ночь на четверг.

"Не менее двух десятков человек задержаны на всей территории (Каталонии) в течение сегодняшнего дня в связи с их вероятной причастностью к насильственным действиям во время манифестаций", - сообщила каталонская полиция в своем Twitter.