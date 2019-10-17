Миссия ООН призвала Верховную раду закрыть сайт "Миротворец"

Мониторинговая миссия ООН в Украине призвала депутатов Верховной рады инициировать закрытие сайта "Миротворец", деятельность которого экспертами считается незаконной. Об этом в среду, 16 октября, заявил заместитель председателя миссии Бенджамин Моро на заседании комитета Верховной рады по свободе слова."Сайт содержит личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несет опасность для таких лиц", - заметил Моро.

Ранее, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен инициировать закрытие "Миротворца". "Я как президент не могу открывать или закрывать сайты Если там нарушено законодательство, как было с некоторыми сайтами по терроризму, тогда я готов включаться. Но если я начну включаться в любые сайты, это не очень правильно", - заявил тогда Зеленский. Служба безопасности Украины в свою очередь обратила внимание на отсутствие в стране механизмов блокировки "Миротворца". Кроме того, бывший президент Петр Порошенко также заявлял, что считает нецелесообразным закрытие "Миротворца".