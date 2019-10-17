Срочнослужащих в обязательном порядке начали обучать эстонскому языку

С этого года Силы обороны ввели обязательные курсы эстонского языка для тех срочнослужащих, которые не владеют им в достаточной мере, пишет Rus.ERR.
В настоящее время в Силах обороны насчитывается 310 таких солдат.
По словам главы пресс-службы Сил обороны, майора Арво Йыесалу, недостаточное владение эстонским языком вызывало проблемы, поскольку учения и, например, курсы вождения проходят только на эстонском языке.
Обязательные курсы направлены и на то, чтобы солдаты лучше понимали военное дело, а также интегрировались в общество.
Курсы эстонского преподаются в армии уже с 2016 года, но с этого года они стали обязательными.