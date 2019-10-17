Чт, 17.10.2019
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Срочнослужащих в обязательном порядке начали обучать эстонскому языку

Призывники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

С этого года Силы обороны ввели обязательные курсы эстонского языка для тех срочнослужащих, которые не владеют им в достаточной мере, пишет Rus.ERR.

В настоящее время в Силах обороны насчитывается 310 таких солдат.

По словам главы пресс-службы Сил обороны, майора Арво Йыесалу, недостаточное владение эстонским языком вызывало проблемы, поскольку учения и, например, курсы вождения проходят только на эстонском языке.

Обязательные курсы направлены и на то, чтобы солдаты лучше понимали военное дело, а также интегрировались в общество.

Курсы эстонского преподаются в армии уже с 2016 года, но с этого года они стали обязательными.

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