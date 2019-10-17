Рейтинги партий: "Ээсти 200" набирает популярность среди русскоязычного населения

Согласно данным свежего опроса, проведенного социологическим агентством Turu-uuringute по заказу ERR, если бы сегодня состоялись выборы, то за реформистов проголосовали бы 32% жителей страны, за центристов 22%, а за EKRE 17 процентов.

По сравнению с сентябрем рейтинг социал-демократов и отечественников остался неизменным: 9% и 6% соответственно. Порадоваться могут политики партии "Ээсти 200", на их стороне 7% симпатий избирателей, тогда как в сентябре было 5%.