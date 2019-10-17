Чт, 17.10.2019
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  • Рейтинги партий: "Ээсти 200" набирает популярность среди русскоязычного населения

Рейтинги партий: "Ээсти 200" набирает популярность среди русскоязычного населения

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Riigikogu valimised.

ФОТО: Meelis Meilbaum

В октябрьском опросе популярности политических партий существенных изменений по сравнению с предыдущим месяцем не произошло: первое место по-прежнему удерживает Партия реформ.

Согласно данным свежего опроса, проведенного социологическим агентством Turu-uuringute по заказу ERR, если бы сегодня состоялись выборы, то за реформистов проголосовали бы 32% жителей страны, за центристов 22%, а за EKRE 17 процентов.

По сравнению с сентябрем рейтинг социал-демократов и отечественников остался неизменным: 9% и 6% соответственно. Порадоваться могут политики партии "Ээсти 200", на их стороне 7% симпатий избирателей, тогда как в сентябре было 5%.

"Предпочтения русскоязычных избирателей стабилизировались – Центристскую партию поддерживает 58% русскоязычных избирателей, как и в сентябре. Из других партий предпочтения русских получила партия "Ээсти 200" (10%), которую поддерживают больше русские, чем эстонцы", – сказал автор социологического опроса Turu-uuringute Юхан Кивиряхк

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