Рейтинги партий: "Ээсти 200" набирает популярность среди русскоязычного населения

В октябрьском опросе популярности политических партий существенных изменений по сравнению с предыдущим месяцем не произошло: первое место по-прежнему удерживает Партия реформ.
Согласно данным свежего опроса, проведенного социологическим агентством Turu-uuringute по заказу ERR, если бы сегодня состоялись выборы, то за реформистов проголосовали бы 32% жителей страны, за центристов 22%, а за EKRE 17 процентов.
По сравнению с сентябрем рейтинг социал-демократов и отечественников остался неизменным: 9% и 6% соответственно. Порадоваться могут политики партии "Ээсти 200", на их стороне 7% симпатий избирателей, тогда как в сентябре было 5%.
"Предпочтения русскоязычных избирателей стабилизировались – Центристскую партию поддерживает 58% русскоязычных избирателей, как и в сентябре. Из других партий предпочтения русских получила партия "Ээсти 200" (10%), которую поддерживают больше русские, чем эстонцы", – сказал автор социологического опроса Turu-uuringute Юхан Кивиряхк