Месси получил рекордную «Золотую бутсу» из рук сыновей

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир в Европе по итогам сезона.
Месси лидирует по числу наград. Нападающий Криштиану Роналду выигрывал «Золотую бутсу» четыре раза.
Приз стала для аргентинца третьим подряд, он получал его также в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018.
Церемония состоялась 16 октября. Месси прибыл на нее с супругой и сыновьями Тьяго и Матео. Мальчики вышли на сцену, и ведущий передал им награду, которую они вручили отцу.
В прошлом сезоне Месси забил 36 голов в испанской Ла-Лиге. Он получил «Золотую бутсу» в шестой раз и побил собственный рекорд по количеству наград.
For you, daddy. pic.twitter.com/6DaKpRYJ2K— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2019