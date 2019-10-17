Месси получил рекордную «Золотую бутсу» из рук сыновей

Месси лидирует по числу наград. Нападающий Криштиану Роналду выигрывал «Золотую бутсу» четыре раза.

Приз стала для аргентинца третьим подряд, он получал его также в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018.

Церемония состоялась 16 октября. Месси прибыл на нее с супругой и сыновьями Тьяго и Матео. Мальчики вышли на сцену, и ведущий передал им награду, которую они вручили отцу.