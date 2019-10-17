Чт, 17.10.2019
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Месси получил рекордную «Золотую бутсу» из рук сыновей

Лионель Месси

ФОТО: ALBERT GEA / REUTERS

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир в Европе по итогам сезона.

Месси лидирует по числу наград. Нападающий Криштиану Роналду выигрывал «Золотую бутсу» четыре раза.

Приз стала для аргентинца третьим подряд, он получал его также в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018.

Церемония состоялась 16 октября. Месси прибыл на нее с супругой и сыновьями Тьяго и Матео. Мальчики вышли на сцену, и ведущий передал им награду, которую они вручили отцу.

В прошлом сезоне Месси забил 36 голов в испанской Ла-Лиге. Он получил «Золотую бутсу» в шестой раз и побил собственный рекорд по количеству наград.

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