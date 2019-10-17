Испытывающий финансовые трудности Русский театр сменит репертуар

Из-за финансовых затруднений Русский театр и в этом году вынужден обратиться за поддержкой к Министерству культуры и изменить репертуар на более легкий.
По словам исполнительного директора Русского театра Маргуса Алликмаа, доход от продажи билетов во второй половине прошлого года не оправдал ожиданий, поэтому для привлечения публики театр намерен поменять репертуар, пишет Rus.ERR.
«Мы серьезно обсудили репертуар с советом театра. Ничего не поделаешь, более светлый и легкий репертуар зрителям нравится больше, чем чеховская печаль», - сказал Алликмаа, добавив, что доминирующая в репертуаре тоска и ностальгия не дают зрителям идти домой после спектакля с легкой душой, а публика приходит в театр за положительными эмоциями.
Сокращения театр проводить не намерен: «Все же нужно более тщательно выбирать репертуар и подумать над тем, как привлечь эстоноязычную публику».