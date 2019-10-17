С юбилеем! Национальному мужскому хору – 75

Основная тема юбилейного выступления в честь 75-летия коллектива – это день грядущий. Программа отличается сложностью репертуара. В сопровождении мужского хора можно будет совершить «прогулку» по музыкальному променаду от эпохи романтизма до современности. Наряду с произведениями двухвековой давности прозвучит новая музыка.

В программе: „Responsorium et Hymnus” Феликса Мендельсона-Бартольди для виолончели и мужского хора, „Cantate Domino“ Ко Мацусита в трех частях, „Salve Regina“ Рихо Эско Майметса, четыре композиции из цикла «10 песен для мужского хора» Макса Регера, „Now I'm Nowhere“ Юсте Янулите (премьера, написанная к 75-летию хора), «Застольная песня» („Chanson à boire“) Франсиса Пуленка и «Глубокий мир» Джованни Бонато.

Эстонский хор – желанный гость в любой стране. Гастрольная география коллектива простирается от Японии до Эстонии. Ярчайшим выступлением последнего пятилетия стал концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии в феврале 2015 года вместе с заслуженным коллективом России, Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, представляющим собой абсолютную вершину мирового оркестрового искусства. Под управлением легендарного дирижера Юрия Темирканова была исполнена 13-я симфония Шостаковича «Бабий Яр». В июне это произведение прозвучало в Ганновере.

Весной 2016 года состоялись гастроли в Армении, где главному дирижеру хора Микку Юлеоя была вручена золотая медаль Министерства культуры Армении за поддержку и популяризацию армянской культуры. Второе полугодие ознаменовалось выступлением в Концертном зале им. Чайковского в Москве. Коллектив исполнил оперу-ораторию Джона Адамса «El Niño» («Дитя»). В январе 2018 года хор принимал участие в концертной программе «Музыкальная Балтийская цепочка» в честь 100-летия Эстонии, Латвии и Литвы. Коллектив порадовал зрителей премьерным исполнением двух произведений: “Here at the quiet limit” Юсте Янулите и “Questions” Эркки-Свена Тюйра.

В августе известный финский дирижер Ханну Линту пригласил Национальный мужской хор Эстонии в Хельсинки для записи современной версии симфонии «Куллерво» Яна Сибелиуса в честь 100-летия Финляндии. Уже в сентябре произведение исполнялось в Токио в концертном зале NHK Hall.