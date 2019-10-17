Чт, 17.10.2019
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  • Названа причина гибели большинства пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Названа причина гибели большинства пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Инцидент с самолетом SSJ 100 в Шереметьево.

ФОТО: Sergei Fadeichev / Sergei Fadeichev/TASS

Большинство пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), разбившегося и загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево в мае этого года, погибли из-за дыма и огня, пишет Lenta.

Об этом сообщил руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) Зигмунд Ложис в интервью газете «Коммерсантъ».

«Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», — сказал Ложис.

Он добавил, что многие пассажиры не успели быстро среагировать на случившееся и отстегнуться от кресел.

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