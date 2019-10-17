Внезапно: известная турфирма бежит из Эстонии

На своей домашней странице фирма написала, что Aurinkomatkat OY стремится к стабильной деятельности и прибыли, а также постоянно пытается повысить эффективность и производительность. В связи с этим в компании приняли решение закончить дела в Эстонии по окончании зимнего сезона - более Aurinko OÜ не будет заниматься в Эстонии организацией турпоездок, но продолжит работу в Финляндии.

Для пассажиров это ничего не меняет. Все запланированные рейсы состоятся согласно плану, на месте будет эстоноязычный представитель, действуют обычные условия путешествий. Последний рейс в зимней сезоне прибудет обратно в Таллинн 6 мая 2020 года.

Из финансового отчета Aurinko OÜ становится понятно, что предприятие с прошлого года в убытке. Если еще в 2017 году был получена прибыль в 550 000 евро при 10,4 млн евро доходов от продаж, то в прошлом году предприятие получило 9,9 млн евро доходов от продаж, но убыток составил почти 744 000 евро. К концу сентября в компании работает 21 человек.