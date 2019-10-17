Чт, 17.10.2019
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Российская топ-биатлонистка решила выступать за Словению

Ольга Подчуфарова.

ФОТО: Yevgeny Tumashov/Yevgeny Tumashov/TASS

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова с нового сезона будет выступать за сборную Словении. По информации Sports.ru, переход спортсменки в новую команду уже согласован.

Подчуфарова – бронзовый призер чемпионата мира-2017 в Хохфльцене в смешанной эстафете. У нее три личных подиума на этапах Кубка мира (1 победа и 2 третьих места) и три медали чемпионата мира среди юниоров (1-1-1).

«Я могу подтвердить свое намерение сменить спортивное гражданство, однако до завершения всех процессов не готова комментировать ситуацию подробнее», – сказала Подчуфарова.

После сезона-2017/18 Подчуфарова объявила о завершении спортивной карьеры, но летом 2019-го заявила о возвращении в спорт.

Вместе с Подчуфаровой в сборную Словении перешел сервисмен из России Валерий Шашкин.

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