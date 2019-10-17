Российская топ-биатлонистка решила выступать за Словению

Подчуфарова – бронзовый призер чемпионата мира-2017 в Хохфльцене в смешанной эстафете. У нее три личных подиума на этапах Кубка мира (1 победа и 2 третьих места) и три медали чемпионата мира среди юниоров (1-1-1).

«Я могу подтвердить свое намерение сменить спортивное гражданство, однако до завершения всех процессов не готова комментировать ситуацию подробнее», – сказала Подчуфарова.

После сезона-2017/18 Подчуфарова объявила о завершении спортивной карьеры, но летом 2019-го заявила о возвращении в спорт.