Фото: пожар в Копли остановил движение трамваев

Сегодня утром, 17 октября, в пустовавшем доме по адресу Копли, 17а в Таллинне произошел пожар. Движение трамваев из-за этого на некоторое время было приостановлено, передает Postimees.
По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного цента Яне Гридассов, в настоящее время пожар локализован, а трамвайное движение частично восстановлено. Это означает, что трамваям позволяют продолжить путь с определенным интервалом, и при этом не всем одновременно.
Спасатели продолжают работать на месте происшествия.