Фото: пожар в Копли остановил движение трамваев

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного цента Яне Гридассов, в настоящее время пожар локализован, а трамвайное движение частично восстановлено. Это означает, что трамваям позволяют продолжить путь с определенным интервалом, и при этом не всем одновременно.