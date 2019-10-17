Чт, 17.10.2019
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  • Фото: пожар в Копли остановил движение трамваев

Фото: пожар в Копли остановил движение трамваев

Сегодня утром, 17 октября, в пустовавшем доме по адресу Копли, 17а в Таллинне произошел пожар. Движение трамваев из-за этого на некоторое время было приостановлено, передает Postimees.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного цента Яне Гридассов, в настоящее время пожар локализован, а трамвайное движение частично восстановлено. Это означает, что трамваям позволяют продолжить путь с определенным интервалом, и при этом не всем одновременно.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

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