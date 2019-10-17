Государство не будет возмещать судебные издержки Сависаара

Это значит, что государство не обязано компенсировать оплату труда защитника и представителя пострадавшей стороны, сказала BNS пресс-секретарь госсуда Сусанн Киви.

5 июня прошлого года Харьюский уездный суд прекратил судебное разбирательство в отношении Сависаара по состоянию здоровья. Постановление суда вступило в силу 21 декабря.

15 января этого года защита обратилась к уездному суду с ходатайством о компенсации судебных издержек в размере 228 995 евро 74 цента.

Уездный суд отказался рассматривать ходатайство адвокатов, как и поданное 31 декабря 2018 года ходатайство о компенсации городу Таллинну как договорному представителю пострадавшей стороны сумму в 21 789 евро и 74 цента.

Окружной суд согласился с уездным судом в том, что ходатайства о компенсации не были поданы вовремя.