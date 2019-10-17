Государство не будет возмещать судебные издержки Сависаара

В четверг Госсуд не принял к рассмотрению поданные присяжным адвокатом Оливером Няэсом и присяжным адвокатом Марко Кайрьяком жалобы на отказ компенсировать судебные расходы в рамках уголовного дела, связанного с экс-лидером Центристской партии и бывшим мэром Таллинна Эдгаром Сависааром.
Это значит, что государство не обязано компенсировать оплату труда защитника и представителя пострадавшей стороны, сказала BNS пресс-секретарь госсуда Сусанн Киви.
5 июня прошлого года Харьюский уездный суд прекратил судебное разбирательство в отношении Сависаара по состоянию здоровья. Постановление суда вступило в силу 21 декабря.
15 января этого года защита обратилась к уездному суду с ходатайством о компенсации судебных издержек в размере 228 995 евро 74 цента.
Уездный суд отказался рассматривать ходатайство адвокатов, как и поданное 31 декабря 2018 года ходатайство о компенсации городу Таллинну как договорному представителю пострадавшей стороны сумму в 21 789 евро и 74 цента.
Окружной суд согласился с уездным судом в том, что ходатайства о компенсации не были поданы вовремя.
В четверг криминальная коллегия Госсуда отказалась рассматривать жалобы присяжных адвокатов.