Два руководителя фирмы по вывозу мусора взяты под стражу

"Cобранные к настоящему времени доказательства вызывают обоснованное подозрение в совершении преступления. Чтобы не допустить возможность того, что подозреваемые продолжат совершать преступления, например, извлечение улик или влияние на свидетелей, прокуратура ходатайствует перед судом об аресте двоих подозреваемых", - сказала прокурор Кюллике Каск.

Вчера суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял обоих мужчин под стражу на шесть месяцев. Третий подозреваемый был освобожден после проведения процедурных действий.

Позавчера Центральная криминальная полиция обыскала офисные помещения, используемые фирмой по вывозу мусора Paikre и паевым товариществом Koguja. В ходе обысков полиция искала доказательства, подтверждающие или опровергающие подозрение в том, что глава фирмы и руководитель отдела развития Paikre, а также директор паевого товарищества Koguja присвоили большое количество имущества принадлежащей городу компании по обороту отходов. После обысков троим мужчинам было предъявлено подозрение в незаконном групповом присвоении имущества в крупных размерах. Также в хищении подозревается одно юридическое лицо - фирма Koguja. Директора по развитию Paikre кроме того подозревают во взяточничестве.

«Деньги местного самоуправления и его предприятия предназначены на улучшение общественной жизни. Люди, работающие в государственном секторе, не должны руководствоваться частными интересами, так как это уменьшает честную конкуренцию и возможности получения наилучшего сервиса. В случае коррупции ущерб всегда затрагивает жителей, а также страдают коллеги, честно делающие свою работу. Мы рекомендуем местным самоуправлениям усилить контроль за экономической деятельностью компаний, чтобы предотвращать и сдерживать незаконную деятельность», - сказал глава Центральной криминальной полиции Мати Омблер.