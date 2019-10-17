Полиция Шри-Ланки задержала гражданина Эстонии, укравшего данные из банкомата

Полиция района Котавила в среду арестовала гражданина Болгарии, двоих граждан Польши и одного гражданина Эстонии в качестве подозреваемых в краже данных, сообщил шри-ланкийский англоязычный новостной портал News First.

Полиция начала уголовное производство после получения от банка заявления о том, что в банкомате был обнаружен скиммер, позволяющий похищать данные клиентов.

Скиммер - это устройство, которое устанавливается в слот для карты банкомата и копирует данные с магнитной полосы карты. Обычно для определения PIN-кода рядом с автоматом устанавливается небольшая камера, реже используется лжеклавиатура.