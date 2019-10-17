Юферева-Скуратовски передумала? "Раскаяние Рейтельманна было не очень-то искренним"

"Я приняла решение дать человеку шанс, поскольку оступиться может каждый из нас. Но, судя по всему, раскаяние было не очень-то искренним", - пишет Юферева на своей страничке в Facebook.

"Сразу после заседания комиссии Рейтельманн не нашел ничего лучше, как заявить в интервью KUKU радио, что считает ПАСЕ бессмысленной говорильней, откуда можно было бы вообще выйти. А это совсем другая история - одно дело ляпнуть что-то не подумав, а другое дело в личной беседе говорить одно, а СМИ – другое. Кроме того, попытки усидеть на двух стульях одновременно обычно заканчиваются весьма плачевно, - констатирует она. - Поэтому я не понимаю желания EKRE направить Рейтельманна делегатом в ПАСЕ. Если человек в ПАСЕ не хочет, зачем загонять его туда силой?"