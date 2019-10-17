Последние герои: история сокращений на швейной фабрике «Сангар» глазами швей

Юлле Кярнер встала на учет в Кассе страхования от безработицы через две недели после сокращения. Предложений быть швеей за три месяца она получила всего два.

Новая жизнь «героинь»

Кярнер, Лебедева и еще пять бывших работниц «Сангара» теперь работают в тартуской швейной фирме Club Fashion. Сшитые ими рубашки отправляются на шведский рынок. Объем работы на новом месте меньше: если на «Сангаре» за день нужно было изготовить 430 предметов одежды, то там – 150.

«В CV-keskus много предложений о работе, хоть завтра выходи», - говорит Кярнер, но отмечает, что именно швеям сложнее всего найти работу: она сама за месяц получила только два предложения.

Лебедевой, которая на «Сангаре» занималась клейкой и дублированием, для новой должности пришлось переучиваться. Теперь она занимается выворачиванием воротников и манжетов, что дает большую нагрузку на руки. Чтобы поддерживать тонус рук она каждое утро делает зарядку.

«Сангар» и его бывшие многолетние работницы теперь ходят разными дорогами. А волны сокращений на эстонских производствах одежды не заканчиваются. Этой осенью историю «Сангара» повторит фирма по пошиву одежды «Балтика». «Я хочу сказать всем женщинам с „Сангара“ и „Балтики“, чтобы они не сдавались, не сидели дома и не плакали, а активно искали работу», - советует Лебедева, опираясь на собственный опыт.

Уходя, гасите свет: руководитель по производству "Сангар" Эне Сокк была одной из последних, кто ушел с работы, именно ей нужно было погасить лампы в цеху.

Рубашки теперь шьют главным образом на Украине

Местное производство пришлось закрыть из-за быстрого роста расходов на рабочую силу. Теперь рубашки шьют главным образом на Украине, причем началось это еще в 2015 году.

Иногда их производит в Польше, Румынии или в Эстонии OÜ Club Fashion, где работают бывшие сангаровские швеи.

По данным Кассы страхования от безработицы, по состоянию на 1 октября из 110 сокращенных на швейном предприятии работниц на учет встали 79, 38 из которых уже нашли себе работу. Например, они пошли работать в обслуживание в магазинах, в пункты общепита и в фирмы по уборке и чистке, кто-то стал сиделкой в инсультном центре и работником по уходу после родов. Есть и те, кто нашел себе работу в старой сфере.

Председатель Эстонского центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон отмечает, что в промышленности по производству одежды справляются некоторые маленькие бренды в творческом городке Теллискиви в Таллинне, но массовое производство в Эстонии находится в плохом состоянии: там рабочие места скорее исчезают.

Петерсон советует людям, которые зарабатывают в месяц 500-700 евро, идти в Кассу страхования от безработицы, чтобы изучить другие возможности. Он советует еще до получения извещения о сокращении подумать, каким могло бы быть другое рабочее место: «Мы часто видим, что о риске коллективного сокращения известно уже три или пять лет, но люди держатся до конца, они даже не отпускают на учебу прежде, чем получат извещение о сокращении. В плане моральной ответственности с работниками нужно говорить честно».