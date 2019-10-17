Чт, 17.10.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 36 евро!

Aerial view of Molos, Limassol, Cyprus

ФОТО: Sofia Lambrianidou / PantherMedia / Scanpix

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 36 евро

Туда-обратно из Риги в Северную Италию начиная с 24 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Румынию начиная с 85 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Сен-Мартен начиная с 486 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Чили начиная с 669 евро

Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная с 79 евро

Туда-обратно из Таллинна в Прагу начиная со 120 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Танзанию начиная с 367 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 438 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Манилу начиная с 409 евро

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ