Видео: водитель, выехавший на оживленном перекрестке Таллинна на красный свет, был тут же наказан

Авария произошла в среду в 20:42 на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси. Двигавшийся по улице Гонсиори в направлении Ласнамяэ водитель решил проскочить перекресток на красный свет, но слева ему в бок врезался ехавший по улице Пронкси в сторону перекрестка «Стокманна» автомобиль.