Видео: водитель, выехавший на оживленном перекрестке Таллинна на красный свет, был тут же наказан

Вчера вечером в центре Таллинна столкнулись два автомобиля. Как пишет Postimees, это произошло из-за того, что чрезмерно разогнавшийся водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Parandus: liiklusõnnetus toimus kell 20:43. https://t.co/7WaLhl1PnE— Politsei (@Politsei) October 17, 2019
Авария произошла в среду в 20:42 на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси. Двигавшийся по улице Гонсиори в направлении Ласнамяэ водитель решил проскочить перекресток на красный свет, но слева ему в бок врезался ехавший по улице Пронкси в сторону перекрестка «Стокманна» автомобиль.
В результате столкновения выехавшая на красный свет машина совершила пирует, но никто не пострадал. Для ликвидации последствий аварии движение в этом месте было некоторое время нарушено.