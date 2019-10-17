Чт, 17.10.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео: водитель, выехавший на оживленном перекрестке Таллинна на красный свет, был тут же наказан

Видео: водитель, выехавший на оживленном перекрестке Таллинна на красный свет, был тут же наказан

ДТП на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси в Таллинне.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Вчера вечером в центре Таллинна столкнулись два автомобиля. Как пишет Postimees, это произошло из-за того, что чрезмерно разогнавшийся водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Авария произошла в среду в 20:42 на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси. Двигавшийся по улице Гонсиори в направлении Ласнамяэ водитель решил проскочить перекресток на красный свет, но слева ему в бок врезался ехавший по улице Пронкси в сторону перекрестка «Стокманна» автомобиль.

В результате столкновения выехавшая на красный свет машина совершила пирует, но никто не пострадал. Для ликвидации последствий аварии движение в этом месте было некоторое время нарушено.

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