Чт, 17.10.2019
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Российские таможенники отобрали у нарвитянина 28 кг носков
Оставили хоккейную команду замерзать

Шерстяные носки. Фото иллюстративное.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

На пропускном пункте Ивангорода нарвитянин, ехавший пассажиром на автомобиле, заявил, что у него отсутствуют какие-либо товары, подлежащие таможенному декларированию в письменной форме, сообщает Северо-Западное таможенное управление РФ.

 

Однако в ходе таможенного контроля в багажнике автомобиля нашли 654 пары носков общим весом 28 килограммов. Мужчина объяснил, что купил носки в Нарве в секонд-хенд магазине. Товар вез в Санкт-Петербург своему родственнику для хоккейной команды, а с правилами перемещения товаров знаком не был. О том, что товар необходимо декларировать, не знал. Информацию на щитах при въезде в РФ не видел. Вину свою признает.

Исходя из фактов, таможенники посчитали, что товар не предназначен для личного пользования и должен был быть задекларирован в общем порядке.

Для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения, Кингисеппской таможней проводится товароведческая экспертиза и другие необходимые процессуальные действия.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, что 14 октября российские таможенники на пропускном пункте в Ивангороде нашли в автомобиле нарвитянки 279 бюстгальтеров, которые она не задекларировала. В свое оправдание она сказала, что ей не подошел размер, и она решила раздать белье родственникам.

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