Российские таможенники отобрали у нарвитянина 28 кг носков

Однако в ходе таможенного контроля в багажнике автомобиля нашли 654 пары носков общим весом 28 килограммов. Мужчина объяснил, что купил носки в Нарве в секонд-хенд магазине. Товар вез в Санкт-Петербург своему родственнику для хоккейной команды, а с правилами перемещения товаров знаком не был. О том, что товар необходимо декларировать, не знал. Информацию на щитах при въезде в РФ не видел. Вину свою признает.

Исходя из фактов, таможенники посчитали, что товар не предназначен для личного пользования и должен был быть задекларирован в общем порядке.

Для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения, Кингисеппской таможней проводится товароведческая экспертиза и другие необходимые процессуальные действия.

Возбуждено дело об административном правонарушении.