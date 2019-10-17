Беспорядки в Барселоне грозят сорвать главный матч чемпионата Испании

Ла Лига попросила «Реал» и «Барселону» поменяться кругами, чтобы матч между командами, запланированный на 26 октября в Барселоне, прошел в Мадриде.

Подобная просьба обусловлена желанием избежать проблем с безопасностью, так как в этот же день в Барселоне пройдут протесты.

Оба клуба отказались меняться кругами, несмотря на просьбу Ла Лиги. «Барселона» отклонила предложение, так как считает, что матч должен пройти на «Камп Ноу».

«Реал» же считает, что если существует угроза безопасности, то матч должен быть отложен, а не просто перенесен в другое место.

Однако решение о месте проведения матча примет специальный комитет, в который войдут представитель Ла Лиги, представитель Королевской испанской футбольной федерации и независимый член комитета – Лукас Осорио.

По информации Marca встреча может быть проведена 18 декабря.

Сообщается, что вариант с переносом матча на декабрь устраивает и «Реал», и «Барселону», хотя каталонцы предпочли бы провести матч согласно календарю.