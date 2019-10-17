Памяти неизвестного профессионала

Сообщение о сенсационном, граничащем по степени смелости с безумием, заявлении обвиняемого в домашнем насилии экс-министра внешней торговли и инфотехнологий практически все массмедиа страны разместили на самых видных местах. Из чего невольно напрашивается вывод, что эта новость сегодня – одна из самых забойных. На безрыбье…

Впрочем, ёрничать, конечно, не возбраняется, однако в действительности обнародование такой информации смахивает на отчаянный вопль о помощи: «Ребята, вы меня в это всё втянули, я жил и горя не знал, так что выручайте!».

В огороде бузина, а в Таллинне – Вооглайд

Так совпало, что в эти же дни вышла в свет книга известного эстонского ученого, в недавнем прошлом – политика и общественного деятеля, профессора социологии и права Юло Вооглайда «Напутствие гражданину. Учебное пособие для тех, кто хочет мыслить самостоятельно». В эстонском варианте, вышедшем нынешней весной, „Elanikust kodanikuks. Käsiraamat isemõtlejale“.

Попутно: насколько мне известно (и сам автор книги тоже разделяет это мнение), данный случай – один из немногих в Эстонии, когда перевод на русский язык опубликован вскоре после эстоноязычного оригинала. Да и вообще редкое событие, чтобы был сделан такой перевод. Просто так совпало, что автор и издатель – одно и то же лицо, и лицо это искренне заинтересовано в том, чтобы плоды его размышлений были одинаково доступны представителям обоих крупнейших языковых сообществ, живущим бок о бок в одной стране, которую все они с полным основанием считают своей.

…Так что же объединяет взывающего о помощи Куузика с рассуждающим о гражданских достоинствах Вооглайдом? Формально, кроме родного языка и страны проживания, почти ничего. Они, действительно, слишком разные люди.

Но вот со страниц и мониторов СМИ раздался вопль незадачливого министра. И буквально в этот же день я, наугад открыв «Напутствия…», прочитал вот эти строки: «Личности, обладающие необоснованным авторитетом, приходят к власти и удерживаются у власти при поддержке лакеев и обмана, расчищая дорогу друг другу, храня свои и чужие секреты. Нормой становится вранье и приукрашивание действительности».

И дальше: «…личности, не имеющие необходимых для ответственной деятельности качеств, но попавшие в формирующие решения советы, выбирают из своих рядов точно таких же чиновников, которые в свою очередь выбирают себе таких же советников и т.д.».

Вообще новая книга маститого ученого-обществоведа вполне заслуживает, чтобы республиканские СМИ раздергали её на цитаты. Если, конечно, она до них дойдет…