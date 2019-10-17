Памяти неизвестного профессионала

«Министр на сутки» Марти Куузик объявил, что в ходе начавшегося судебного разбирательства с ним в главной роли он намерен вызвать свидетелями премьер-министра Юри Ратаса и министра внутренних дел Марта Хельме.
Сообщение о сенсационном, граничащем по степени смелости с безумием, заявлении обвиняемого в домашнем насилии экс-министра внешней торговли и инфотехнологий практически все массмедиа страны разместили на самых видных местах. Из чего невольно напрашивается вывод, что эта новость сегодня – одна из самых забойных. На безрыбье…
Впрочем, ёрничать, конечно, не возбраняется, однако в действительности обнародование такой информации смахивает на отчаянный вопль о помощи: «Ребята, вы меня в это всё втянули, я жил и горя не знал, так что выручайте!».
В огороде бузина, а в Таллинне – Вооглайд
Так совпало, что в эти же дни вышла в свет книга известного эстонского ученого, в недавнем прошлом – политика и общественного деятеля, профессора социологии и права Юло Вооглайда «Напутствие гражданину. Учебное пособие для тех, кто хочет мыслить самостоятельно». В эстонском варианте, вышедшем нынешней весной, „Elanikust kodanikuks. Käsiraamat isemõtlejale“.
Попутно: насколько мне известно (и сам автор книги тоже разделяет это мнение), данный случай – один из немногих в Эстонии, когда перевод на русский язык опубликован вскоре после эстоноязычного оригинала. Да и вообще редкое событие, чтобы был сделан такой перевод. Просто так совпало, что автор и издатель – одно и то же лицо, и лицо это искренне заинтересовано в том, чтобы плоды его размышлений были одинаково доступны представителям обоих крупнейших языковых сообществ, живущим бок о бок в одной стране, которую все они с полным основанием считают своей.
…Так что же объединяет взывающего о помощи Куузика с рассуждающим о гражданских достоинствах Вооглайдом? Формально, кроме родного языка и страны проживания, почти ничего. Они, действительно, слишком разные люди.
Но вот со страниц и мониторов СМИ раздался вопль незадачливого министра. И буквально в этот же день я, наугад открыв «Напутствия…», прочитал вот эти строки: «Личности, обладающие необоснованным авторитетом, приходят к власти и удерживаются у власти при поддержке лакеев и обмана, расчищая дорогу друг другу, храня свои и чужие секреты. Нормой становится вранье и приукрашивание действительности».
И дальше: «…личности, не имеющие необходимых для ответственной деятельности качеств, но попавшие в формирующие решения советы, выбирают из своих рядов точно таких же чиновников, которые в свою очередь выбирают себе таких же советников и т.д.».
Вообще новая книга маститого ученого-обществоведа вполне заслуживает, чтобы республиканские СМИ раздергали её на цитаты. Если, конечно, она до них дойдет…
Как вам, к примеру, такое наблюдение: «Для оправдания действий начальства, сокрытия фактов и написания „ответов“ на письма граждан на специальную должность назначаются „специалисты по связям с общественностью“…». Вам это ничего из нынешней нашей действительности не напоминает? И такие «сценки из жизни» можно найти почти на каждой странице.
А ведь свою книгу Юло Вооглайд писал не один год. То есть собственно писал, может быть, и не так долго, но шел к ней фактически всю жизнь. Отчего же так актуальны его размышления, словно он взял основой для них информацию о фактах и событиях, случившихся если не сегодня, то самое позднее – вчера?
Хотя, конечно, такие явления, как коррупция во всех ее проявлениях, приход и удержание у власти путем обмана со всеми вытекающими последствиями, – вовсе не know how нынешнего истеблишмента, но как-то уж слишком часто стало бросаться в глаза обилие подобных фактов при неудержимом росте их числа.
Призрак бродит… Ох, добродится!
Между прочим, показательный факт: публикаций, посвященных горе-министру Куузику, на разных порталах – эстонских, российских и даже заокеанских – буквально сотни. И ни в одной из них ни слова не говорится о его лидерских и/или профессиональных качествах.
Все они посвящены скандалу, который разразился сразу же после оглашения его имени в качестве кандидатуры на пост главы одного из самых «продвинутых» ведомств республики, претендующей на роль лидера в электронных технологиях. Но насколько он вообще соответствовал этой должности? Даже лидер его партии Март Хельме, горячо ратуя за реабилитацию однопартийца как человека крайне миролюбивого, обладающего высокими моральными качествами и душевно ранимого, требуя соблюдения презумпции невиновности и прочих юридических тонкостей, как-то совершенно упускает из поля своего внимания профессионализм как качество, ради которого можно было бы простить некоторые шалости в быту…
Профессионалы в управленческом аппарате становятся привидениями. Причем профессионалы не из разряда «манагер широкого профиля», а специалисты своего дела.
А, впрочем, причем тут профессионализм?! Еще в начале 1990-х было публично объявлено, что правительство республики – это не содружество экспертов-специалистов, а объединение политиков. Одно время, помнится, был у нас даже министр юстиции с дипломом лесного техникума…
То есть для руководства тем или иным министерством/ведомством вовсе не обязательно быть хотя бы приблизительно в курсе, чем оно занимается. Главное – вовремя и чутко (!) улавливать политическую конъюнктуру.
Похоже, что как раз этим требованиям сполна отвечает преемник (преемница?) Марти Куузика на посту министра госпожа Керт Кинго. Она с первых же шагов на новом поприще откровенно демонстрирует свою полную некомпетентность. Во-первых, отказавшись участвовать в форуме коллег-специалистов по инфотехнологиям в рамках состоявшейся в мае встрече G20 в Японии. Во-вторых, изрядно испортив отношения с Китаем, публично заявив, что девайсы бренда Huawei небезопасны. В-третьих, настроив против себя заместителя председателя финансовой комиссии Рийгикогу Марис Лаури (Партия реформ), которая так охарактеризовала нового министра внешней торговли и IT: «Некомпетентность в сочетании с высокомерием». Но мнение представителя оппозиции вообще следует игнорировать. А уж такую мелочь, как отсутствие на почти всех (без недавнего исключения) правительственных пресс-конференциях, состоявшихся за время существования нового кабинета, можно вовсе в расчет не принимать...
Зато никаких нареканий со стороны своего партийного босса при полном попустительстве главы правительства!
...На днях (вот бывают же совпадения!) мне довелось услышать одну пикантную историю, которая звучит как анекдот. В головном офисе концерна Eesti Energia долгое время работал человек, имевший высшее образование в области энергетики. Якобы он оставался последним, единственным на всю контору дипломированным специалистом в этой области, что тщательно скрывал, боясь быть уволенным. В конце концов, об этом его недостатке прознали и, таки, уволили. Чувствую, что вы в это не верите. А я поверил. Потому что несколько месяцев назад я услышал точно такую же историю про компанию Eesti Raudtee, причем фактически из первых уст.
Профессионалы в управленческом аппарате становятся привидениями. Причем профессионалы не из разряда «манагер широкого профиля», а специалисты своего дела. Полит- и экономические бройлеры шарахаются от них, как от тени отца Гамлета, пока не проводят их, с более-менее подобающими почестями, в «предпоследний путь»… И это вполне объяснимо: профессионал-специалист способен разглядеть и, что особенно опасно для бройлеров, разоблачить дилетантизм нынешних «манагеров». А кому же это понравится?
Не хочется заканчивать на пессимистической ноте. Хотя автор цитировавшейся книги в свое время сам покинул свое депутатское место в Рийгикогу, которое он занимал в течение VII, VIII и Х созывов, со словами: «Чаша моего терпения переполнена, поскольку все мои рекомендации разбиваются о стену непонимания».
Но все-таки остается что-то, на что еще можно надеяться. Наверное, поэтому Юло Вооглайд решил «зайти с другого конца». В частности – издав эту книгу, в надежде, что кто-то из молодых, прочитав её, захочет разобраться в причинах всё более частых неудач и потерь из-за неверных решений. Это очень интересная и очень полезная книга, хотя и очень непростая.
А кто вообще сказал, что жизнь – простая штука?