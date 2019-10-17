Regional Jet открывает школу пилотов и гарантирует учащимся рабочее место в Таллинне

Стоимость самофинансирования обучения может достигать 40 000 евро, а от желающих учиться помимо прочего требуется наличие пройденной срочной службы в армии.

В летную школу Regional Jet можно подать заявку до 31 октября на сайте lennunduskool.ee.

Тесты профпригодности пройдут в ноябре и декабре, а учеба начнется уже в январе следующего года.

Так как обучение на пилота дорогостоящее — 100 — 120 тысяч евро, то государственная фирма готова взять большую часть расходов на себя.

В сотрудничестве с LHV банком Regional Jet разрабатывает возможности займа для учеников, чтобы те могли покрыть от 10 до 40 тысяч евро самофинансирования обучения. Во время периода обучения необходимо также покрывать расходы на проживание за рубежом.

Компания гарантирует рабочее место на базе в Таллинне при успешном завершении 18-месячной учебной программы. Первое предложение летной школы направлено на проживающих в Эстонии людей, чтобы создать здесь дополнительные рабочие места.

Пресс-секретарь Regional Jet Тоомас Уйбо говорит, что профессия пилота — это стабильное рабочее место на всю жизнь, поскольку уже сейчас наблюдается глобальная проблема нехватки пилотов.

Сейчас у Regional Jet 19 самолетов, в следующем году компания расширит самолетный парк до 30. В ближайшем будущем Таллинн будет крупнейшей базой Regional Jet, откуда будут управлять 8-9 самолетами. Полеты осуществляются под торговыми марками SAS и LOT.

Минимальные требования для подачи заявления на прохождение обучения на пилота для получения ATPL - лицензии пилота транспортной авиации: