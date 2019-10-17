Часто летающих авиапассажиров хотят обложить налогом

На прошлой неделе Комитет по изменению климата (CCC) совместно с Имперским колледжем Лондона опубликовал документ, призывающий запретить в Великобритании программы лояльности авиакомпаний и обложить налогом часто летающих пассажиров, пишет Turizm. Специалисты считают, что воздушные мили, которыми перевозчики поощряют своих постоянных клиентов, в итоге заставляют людей летать чаще и на более длинные расстояния. Предлагаемые нововведения позволят сократить выбросы углекислого газа в авиационной промышленности, — уверены в ССС.

В документе также приведена статистика, согласно которой 15% населения Великобритании совершает 70% всех полетов, а половина населения в принципе не пользуется авиационным транспортом. Поэтому эксперты предлагают еще и ввести налог на часто летающих пассажиров. Такой сбор не отразится на семьях, которые отправляются в отпуск раз в год. Также есть идея сделать его для пассажиров первого класса выше, чем для экономического. А все из-за того, что на одного летящего в первом классе приходится в 7 раз больше выбросов углекислого газа: люкс-пассажиры, и не все места заполнены.

Издание отмечает, что документ CCC официально пока не одобрен властями Великобритании. Чтобы запрет программ лояльности и налоги б

На прошлой неделе Комитет по изменению климата (CCC) совместно с Имперским колледжем Лондона опубликовал документ, призывающий запретить в Великобритании программы лояльности авиакомпаний и обложить налогом часто летающих пассажиров. Специалисты считают, что воздушные мили, которыми перевозчики поощряют своих постоянных клиентов, в итоге заставляют людей летать чаще и на более длинные расстояния. Предлагаемые нововведения позволят сократить выбросы углекислого газа в авиационной промышленности, — уверены в ССС.

В документе также приведена статистика, согласно которой 15% населения Великобритании совершает 70% всех полетов, а половина населения в принципе не пользуется авиационным транспортом. Поэтому эксперты предлагают еще и ввести налог на часто летающих пассажиров. Такой сбор не отразится на семьях, которые отправляются в отпуск раз в год. Также есть идея сделать его для пассажиров первого класса выше, чем для экономического. А все из-за того, что на одного летящего в первом классе приходится в 7 раз больше выбросов углекислого газа: люкс-пассажиры, и не все места заполнены.