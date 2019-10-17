Одна из крупнейших IT-компаний Украины открывает офис в Эстонии

ELEKS - украинская компания по разработке программного обеспечения, в которой работает 1400 сотрудников. Помимо прочего, она занимается миграцией систем при помощи искуственного интеллекта, а также разработкой решений облачных вычислений.

«Открывая представительство в Эстонии, мы надеемся расширить деятельность в странах Северной Европы, поделившись экспертными знаниями ELEKS в области инновационных решений и укрепив нашу позицию лояльного и надежного партнера среди нынешних и будущих клиентов», - прокомментировал открытие офиса генеральный директор ELEKS Андрий Крупа.

Региональным руководителем ELEKS в Эстонии будет Яаника Мерило, которая ранее консультировала мэров нескольких украинских городов, выполняла там IT-проекты и работала в Министерстве инфраструктуры.

"Мы планируем в течение года расширить нашу команду так, чтобы охватить весь жизненный цикл разработки программного обеспечения, начиная от анализа потребностей и заканчивая разработкой пользовательского интерфейса, переноса данных и, при необходимости, интеграции других существующих систем. С этой целью мы планируем расширить команду примерно до 20 человек, включая лучших украинских и эстонских специалистов», - сказала Мерило.

По ее словам, подход компании заключается в том, что эстонская команда будет покрывать текущие потребности клиентов и постоянно привлекать к работе лучших специалистов из центров компетенции других стран, включая Украину.