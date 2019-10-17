Россия может начать снимать отпечатки пальцев у въезжающих в страну иностранцев

«Снятие отпечатков пальцев позволит нам систематизировать имеющиеся в России базы данных и предупреждать въезд в страну нежелательных лиц или людей, совершивших преступления в других странах», - сказал Горовой.

Правительство России планирует в 2021 году расширить и возможности получения э-виз, чем надеются увеличить доходы, получаемые от туризма, до почти 14 миллиардов евро.

По информации газеты «Комерсант», депутаты готовы поддержать идею снятия отпечатков пальцев, если это не будет работать против плана выдачи электронных виз в упрощенном порядке.

«При задержании или мониторинге мы могли бы действовать решительнее, если бы у нас была база данных на всех иностранцев», - сказал депутат нижней палаты парламента и член антикоррупционного комитета Анатолий Выборный. Он отметил, что ранее осужденные или высланные из страны иностранцы могут сменить имя и найти иные способы сокрытия своей идентичности.

«Шаг за шагом мы движемся в стороны э-виз и пытаемся в целом упростить въезд в страну, - сказал сенатор Игорь Фомин. – Эти вещи не должны друг другу противоречить».

Эксперты области туризма прогнозируют, что считывание отпечатков пальцев может сократить количество возможных гостей на 20 процентов, и вызвать проблемы с уже выданными электронными визами.