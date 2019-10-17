Чт, 17.10.2019
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Британия и ЕС объявили о новой сделке по Брекзиту

Жан-Клод Юнкер.

ФОТО: OLIVIER HOSLET / AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Лондон и Брюссель достигли нового соглашения по Брекзиту.

«Мы достигли нового замечательного соглашения...», - написал британский премьер в твиттере. Джонсон добавил, что теперь парламент Британии должен одобрить соглашение в эту субботу, передает Интерфакс.

Также об успешном согласовании условий Брекзита сообщил в твиттере председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: «Там, где есть желание, есть сделка. Сделка у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую, чтобы Европейский совет одобрил эту сделку».

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