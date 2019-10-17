Британия и ЕС объявили о новой сделке по Брекзиту

Также об успешном согласовании условий Брекзита сообщил в твиттере председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: «Там, где есть желание, есть сделка. Сделка у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую, чтобы Европейский совет одобрил эту сделку».