Магнус Кирт ложится на операцию и рискует пропустить Олимпиаду в Токио

Сегодня стало известно, что Магнус Кирт, травмировавший плечо в финальных соревнованиях в метании молота на чемпионате мира по легкой атлетики в Дохе, будет вынужден лечь на операцию в конце этой недели. Операцию проведут доктора Мадис Раху и финский специалист Урхо Вяятяйнен, передает Postimees.
"Как хирург заявляю, что я за операцию. Это поможет как выздоровлению, так и будет проще координировать восстановление. Это - разумное решение", сказал доктор Раху в интервью Postimees.
Решение провести хирургическое вмешательство родилось в ходе консультаций со специалистами, в ходе которых стороны нашли, что операция лучший из всех способов восстановления. Послеопрационное восстановление Кирта пройдет также и под наблюдением известных французских медиков.
Однако доктор Раху не гарантирует стопроцентное выздоровление Кирта к Олимпиаде в Токио: "Очень трудно что-либо сказать. Метание копья - специфическая спортивная дисциплина. Это делает положение сложным. Никто не может гарантировать участие в Олимпиаде. Вопрос в совместной работе выздоровления и мышц плечевого сустава. Главное - восстановительные процедуры, операция не так уж и сложна", добавил Раху.