Магнус Кирт ложится на операцию и рискует пропустить Олимпиаду в Токио

"Как хирург заявляю, что я за операцию. Это поможет как выздоровлению, так и будет проще координировать восстановление. Это - разумное решение", сказал доктор Раху в интервью Postimees.

Решение провести хирургическое вмешательство родилось в ходе консультаций со специалистами, в ходе которых стороны нашли, что операция лучший из всех способов восстановления. Послеопрационное восстановление Кирта пройдет также и под наблюдением известных французских медиков.