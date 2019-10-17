Чт, 17.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

Хельме: интерес к получению гражданства Эстонии резко возрос

Март Хельме.

ФОТО: Tairo Lutter

Число соискателей гражданства Эстонии резко выросло в последнее время, заявил глава МВД Март Хельме.

Хельме сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что правительство на этом заседании решило предоставить гражданство 66 лицам.

Министр отметил, что в последнее время резко выросло число ходатайствующих об эстонском гражданстве. «С каждой неделей поступает все больше ходатайств, - сказал Хельме. - В очереди еще пара сотен человек».

По словам министра, интерес к эстонскому гражданству проявляют прежде всего граждане России и Украины, но в то же время очень сильно выросло число ходатайств от людей из Пакистана, Индии, Бангладеш и арабских стран.

«Мы видим, что гражданство Эстонии стало для многих привлекательным», - сказал Хельме. Он подчеркнул, что люди не ходатайствуют о присвоении гражданства за особые заслуги и что все они прошли языковые курсы и соответствуют всем условиям предоставления гражданства Эстонии, которые содержатся в законах.

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