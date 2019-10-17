Хельме: интерес к получению гражданства Эстонии резко возрос

Хельме сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что правительство на этом заседании решило предоставить гражданство 66 лицам.

Министр отметил, что в последнее время резко выросло число ходатайствующих об эстонском гражданстве. «С каждой неделей поступает все больше ходатайств, - сказал Хельме. - В очереди еще пара сотен человек».

По словам министра, интерес к эстонскому гражданству проявляют прежде всего граждане России и Украины, но в то же время очень сильно выросло число ходатайств от людей из Пакистана, Индии, Бангладеш и арабских стран.