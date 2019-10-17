Кайа Канепи потерпела обидное поражение и покидает Кубок Кремля

С бельгийкой злую шутку сыграло раннее начало матча по среднеевропейскому времени. Бертенс хронически проваливалась, ошибалась, а затем героически пыталась наверстать упущенное.

В первом сете Бертенс быстро повела 2:0, но затем Канепи заставила соперницу помучиться и ошибаться. К восьмому гейму счет был 4:4, а далее Канепи удалось поймать ритм и довести сет до победы 6:4.

Во втором сете казалось, что Канепи сможет победить располагающуюся на сто мест выше в рейтинге соперницу. До четвертого гейма второго сета Бертенс спала, но затем включилась по полноу: пять выигранных геймов подряд принесли Бертенс победу во втором сете 3:6.