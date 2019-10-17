Чт, 17.10.2019
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Кайа Канепи потерпела обидное поражение и покидает Кубок Кремля

Кайа Канепи

ФОТО: AFP7 / ZUMAPRESS.com

Кайа Канепи (WTA 109.) упустила победу в 1/8 финала Кубка Кремля в матче с бельгийкой Кики Бертенс, занимающей восьмое место мирового рейтинга, 6:4, 3:6, 5:7.

С бельгийкой злую шутку сыграло раннее начало матча по среднеевропейскому времени. Бертенс хронически проваливалась, ошибалась, а затем героически пыталась наверстать упущенное.

В первом сете Бертенс быстро повела 2:0, но затем Канепи заставила соперницу помучиться и ошибаться. К восьмому гейму счет был 4:4, а далее Канепи удалось поймать ритм и довести сет до победы 6:4.

Во втором сете казалось, что Канепи сможет победить располагающуюся на сто мест выше в рейтинге соперницу. До четвертого гейма второго сета Бертенс спала, но затем включилась по полноу: пять выигранных геймов подряд принесли Бертенс победу во втором сете 3:6.

Решающий отрезок матча выдался снова драматичным: Канепи вела 4:1 по геймам, но Бертенс сумела сравнять счет. Канепи берет девятый гейм, делая счет 5:4, но мастерство Бертенс оказалось выше. Снова три выигранных гейма подряд и победа 5:7.

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