Реджеп Тайип Эрдоган. ФОТО: Burhan Ozbilici / AP

Письмо президента США Дональда Трампа лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, отправленное перед началом наступления турецкой армии на курдские территории в Сирии, было выброшено получателем в урну, сообщают источники Турецкой службы Би-би-си.

Текст конфиденциального послания, отправленного главой Белого дома 9 октября, был обнародован только спустя неделю. Его подлинность американскому телеканалу Эн-би-си подтвердили в Белом доме.

Письмо изобилует разговорными фразами, характерными для твитов Дональда Трампа: «Дорогой господин президент: давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы вас обвинили в резне и убийстве тысяч человек, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики - но я могу [ее разрушить]», - гласит первый абзац.

В заключение Трамп пишет Эрдогану: «Не строй из себя крутого. Не будь дураком! Позвоню позже».

В правительственных кругах Анкары сочли, что письмо «лишено дипломатической вежливости». Источники в Анкаре подтвердили Турецкой службе Би-би-си, что Эрдоган получил письмо, прочел его и выбросил в урну.

Ответом на письмо стал приказ Эрдогана о начале в Сирии операции турецкой армии под названием «Источник мира».

Первой о президентском письме сообщила в своем «Твиттере» журналистка телекомпании Fox Триш Риган. В Белом доме прессе подтвердили подлинность письма.

В своем письме Трамп также сообщает Эрдогану, что получил письмо от курдского генерала Мазлума, который просил Вашингтон помочь в переговорах с Турцией. Судя по тексту, конфиденциальное письмо Мазлума президент США также переслал Эрдогану.

«Не наша граница, не наши союзники»

На прошлой неделе войска Турции вошли в контролируемые сирийским курдским ополчениям районы с сирийской стороны границы - практически сразу же после того, как Дональд Трамп неожиданно объявил о выводе американских сил из Сирии.

Для защиты от турецкой армии курды - бывшие союзники США - обратились за помощью к Дамаску и Москве, что обозреватели назвали крупной политической победой Башара Асада и Владимира Путина.

Неожиданный шаг Трампа подвергся резкой критике в конгрессе, а также со стороны союзников США и американских генералов в отставке.

16 октября Палата представителей приняла резолюцию с осуждением решения Трампа, за которую проголосовали не только демократы, но и десятки республиканцев. После этого лидеры конгресса из числа демократов встретились с президентом, но беседа обернулась скандалом: законодатели ушли с нее раньше времени.

Выйдя из Белого дома, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер демократического большинства в нижней палате Стени Хойер и лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер заявили, что у Трампа был «нервный срыв», что он кричал на 79-летнюю Пелоси и оскорблял ее, называя «третьесортным политиком».

В свою очередь Трамп в «Твиттере» написал, что, напротив, срыв был у «нервной Нэнси».

Перед этим в четверг в ответ на ширящуюся волну критики президент США заявил, что не имеет ничего против того, что российские войска занимают позиции в Сирии, на которых еще несколько недель назад находились американцы.

«Это не наша граница, - сказал Трамп о турецко-сирийской границе. - Нам пора отправляться домой». «Сирия, может быть, получает помощь от России, и это нормально. Там все равно только песок - очень много песка», - сказал президент.

Трамп также сказал, что курды не ангелы, хотя именно они были основными союзниками возглавляемой США международной коалиции, которая сражалась против боевиков ИГ.