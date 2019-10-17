В Северной Ирландии не одобряют соглашение Джонсона с ЕС по Брекзиту

"Прочитайте наше заявление. Оно не менялось", - приводит газета заявление DUP, сделанное после объявления о том, что Лондон и Брюссель достигли нового соглашения по Брекзиту.

Это заявление партия сделала после того, как председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер Великобритании Борис Джонсон объявили, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Брекзита.

Теперь этот документ предстоит утвердить британскому парламенту.