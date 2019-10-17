Обвиняемые в убийстве подростки предстанут перед судом

«Молодые люди обвиняются в убийстве, совершенном 20 августа. Они также обвиняются в нанесении побоев в начале мая в Ыйсмяэ, а один из них обвиняется в нанесении побоев в центре Таллинна в начале августа», - сообщил BNS пресс-секретарь прокуратуры Каарель Каллас.

По словам Калласа, на предварительном заседании будет решен вопрос о том, будет ли процесс проходить за закрытыми дверями. До начала процесса невозможно обнародовать показания обвиняемых.

«Несовершеннолетние могут находиться под арестом в течение предварительного следствия не более двух месяцев. На данный момент их дело передано в суд, а вопрос о мере пресечения будет обсуждаться на предварительном заседании», - отметил он.

Утром 20 августа в Таллинне у многоквартирного дома по Ыйсмяэ-теэ было найдено тело мужчины с признаками насилия. Погибшему было 53 года, он вел асоциальный образ жизни. По оценке судебного врача, мужчина скончался вследствие нанесенных побоев.

23 августа следователи задержали подростков 15 и 16 лет в качестве подозреваемых в убийстве, 24 августа они были взяты под стражу на время ведения предварительного следствия.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности Хиско Вареса, задержанные в качестве подозреваемых молодые люди не наказывались ранее в уголовном порядке, но они знакомы полиции. «Молодежные полицейские сталкивались с обоими подростками. Эти подростки убегали из дома, занимались вандализмом. У обоих подростков были проблемы с употреблением алкоголя, а у одного из них в последний год и с наркотиками. В отношении обоих подростков сейчас также ведутся уголовные делопроизводства по связанным с насилием эпизодам», – сказал Варес.