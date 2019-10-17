Пользователи обнаружили, что флагманский смартфон Samsung можно легко взломать

Galaxy S10 и S10 + стали первыми смартфонами компании, которые создают 3D-модель отпечатка пальца с помощью ультразвука, а усовершенствованный и более надежный сканер расположен под дисплеем устройства, пишет Habr.com.

Проблему выявили случайно, когда Лиза получила телефон в подарок от мужа и решила защитить экран специальной пленкой. Вскоре она обнаружила, что хотя в биометрических настройках устройства зарегистрирован только ее собственный отпечаток пальца, девайс разблокируется при использовании любого отпечатка. Так, разблокировать аппарат без проблем сумели ее муж и сестра, хотя их отпечатки никогда не регистрировалась в системе.

Судя по всему, корнем проблемы стала именно наклеенная на экран защита. Пленка каким-то образом дезориентирует сканер отпечатков пальцев, позволяя разблокировать устройство кому угодно. Представители Samsung сообщили журналистам, что компания уже проводит внутреннее расследование по этому случаю, а встревоженной девушке пока посоветовали покупать только сертифицированные аксессуары.

Журналисты Forbes, тоже заинтересовавшиеся данным случаем, пишут, что проблема, вероятно, связана с материалом защитной пленки. Очевидно, тот сохраняет следы отпечатка пальца владелицы телефона, и в итоге любое давление на экран в области сенсора приводит к разблокировке устройства.

Интересно, что сообщения о проблемах, возникающих из-за защитных накладок на экран, появлялись и раньше, но в них обычно упоминалась защита из закаленного стекла, поскольку она оставляет небольшой воздушный зазор, который мешает сканированию. В таких случаях рекомендуется использовать продукты, сертифицированные Samsung.

Впрочем, пластиковая или силиконовая защита тоже может вызвать проблемы, так как затрудняет считывание отпечатков пальцев. В таких случаях рекомендуется сильнее нажимать на датчик.